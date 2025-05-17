Şeyh Halid Anma Etkinliği Batman'da

Batman'da 10 binler şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliğine katıldı

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyü Zilan türbesinde 1954'te hayatını kaybeden Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliklerine bu yıl da binlerce vatandaş katıldı.

Anma etkinliğine katılan ziyaretçiler, mevlit okudu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinden gelen misafirler ilahi grupların çaldıkları defle şeyh Selman Bağdu'yu karşıladı. Beşiri ilçesi Örmegöze köyünde birçok misafire ev sahipliği yaptıklarını söyleyen şeyh Selman Bağdu, "Bugün çok yoğun bir ziyaretçi var. Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından misafirlerimiz var. Her sene bu sayı giderek artıyor. Tabii şükürler olsun ülkemize barış ve huzur ortamının gelmesi sayesinde katılımlarımız daha da yükseliyor. Dünyada inançtan daha güzel bir şey yoktur. İmanlı insan kendini her şeyden muhafaza eden insandır. Sizlerin de aracılığıyla sadece ülkemizde değil bütün dünyanın dört bir yanına barışın gelmesini temenni ederek dünya insanlığının tek çıkışının barış olduğunu söyleyerek teşekkür ederim" dedi.