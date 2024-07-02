Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okulları açılış töreni, Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde yoğun katılım ile gerçekleşti. 10 tesiste, 14 farklı branşta binlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi verdiklerini belirten Başkan Oya Tekin, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Bu yıl 10 tesiste ve 14 farklı branşta, 7-14 yaş aralığında binlerce çocuğa ücretsiz eğitim verilecek Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı. Çocukların mutluluğu ve geleceğinin kendileri açısından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Tekin, şunları söyledi:

"Seyhan'ımızın belirli noktalarında belediyemize ait tesislerde deneyimli antrenörler nezaretinde verilen spor eğitimlerini çok önemsiyoruz. Yaşanılan çok büyük ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlarımız geçim sıkıntısı yaşıyor. Bizler de, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler ile ailelerimize destek olmak için büyük bir özveri sergiliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak, gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri için imkan yaratmak istiyoruz. Spor yapmak isteyen çocuklarımızın yeteneklerini değerlendirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak için ilçemizde sportif çalışmaları arttırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız spora teşvik edilmeli ve spor yapma alışkanlığı kazandırılmalı. Ailelerimiz ile yapılacak olan işbirliği çerçevesinde değişik branşlarda Türk sporuna yetenekli, başarılı sporcuların Seyhan'ımızdan yetişeceğine inanıyorum."