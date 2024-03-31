Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, Anayasa'nın 67. maddesinin birinci fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğunun vurgulandığı aktarıldı.
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahip olduğunun belirtildiği kaydedilen açıklamada, maddenin beşinci fıkrasında da "Silah altında bulunan er ve erbaşlarla askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar." denilerek, seçme hakkının istisnalarının gösterildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personelinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personeli, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."
Son Dakika › Güncel › Seyyar seçmen iddiası doğru değil - Son Dakika
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin play-off 5. hafta maçları tamamlandı. Bornova Hitabspor, Horozkentspor ile 0-0 berabere kalarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ünye Gücü Futbol Kulübü ise Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Kadınlar 1. Lig'in play-off 6. ve son hafta maçları ise 7 Nisan Pazar günü yapılacak. Konya İdmanyurdu ise play-out maçları sonucunda 1. Lig'e veda etti.
Manisa'da saat 17.00 itibariyle mahalli idareler seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İl başkanlığı binası önünde platform kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.
Bursa'da yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı ve sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.
Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı devam ediyor. Kilis'te 95 bin 878 seçmenin 415 sandıkta oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah 08.00'de oy verme işlemleri başlamıştı. 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı. 32 ilde ise sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'de sona ermişti.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara oy kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısı yaptı. Tüzün, Bilecik'te sandığa katılım oranının yüksek olacağını tahmin ettiklerini belirtirken; Subaşı ise oy kullanmayan vatandaşları sandığa oy kullanmaya ve saat 17:00'den sonra sandıklara sahip çıkmaya davet etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sandıkların açılmasına dakikalar kala açıklanan seçim anketine sert tepki gösterdi. Şen, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için sandık başına giden 72 yaşındaki İclal Kurt, oy kullanma işlemi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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