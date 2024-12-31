Seyyid Ahmet Arvasi 36. Yılda Anıldı

Güncel

Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 36'ncı yılında anıldı

BURSA - Türk-İslam ülküsünün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 36'ncı yılında Bursa'da okunan mevlid-i şerifle anıldı.

Türk-İslam ülküsünün öncü isimlerinden biri olarak bilinen, büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 36'ncı sene-i devriyesinde Bursa'da anıldı. Yüzlerce vatandaş, Ulucami'de buluştu. Yatsı namazından sonra okunan mevlidi yaşlılar kadar gençler de büyük bir huşuyla dinledi. Cemaat, merhum Arvasi için dua etti.