SGK Denetimlerinde 1.6 Milyar Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SGK Denetimlerinde 1.6 Milyar Lira Ceza Kesildi

SGK Denetimlerinde 1.6 Milyar Lira Ceza Kesildi

Bakan Işıkhan, 10 ayda 100 bin 500 iş yerinde SGK denetimlerinde 1.6 milyar lira ceza uygulandı.

12.11.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 10 ayda 100 bin 500 iş yerinde yapılan denetimlerde, 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçiyoruz. Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır" ifadelerini kullandı.

İş yerlerine yapılan denetimlerle hak ihlallerinin önüne geçildiğini belirten Bakan Işıkhan, 2024 Ocak-Ekim döneminde; 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini, 1713 sahte iş yerinin, 17 bin 284 kayıt dışı çalışanın ve 67 bin 398 sahte sigortalının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, denetimler kapsamında 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK Denetimlerinde 1.6 Milyar Lira Ceza Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:30:37. #1.11#
SON DAKİKA: SGK Denetimlerinde 1.6 Milyar Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.