Shandong'da Gaz Kaçağı: 7 Ölü

JİNAN, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bir biyoteknoloji şirketinde Cumartesi öğleden sonra meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenen 11 kişiden 7'si hayatını kaybetti.
Shouguang'daki acil durum yönetim bürosundan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, olay Cumartesi günü saat 13.30 sularında Weifang Jinshi biyoteknoloji şirketinde meydana geldi.
Açıklamada zehirlenen 4 kişinin sağlık durumunun stabil olduğu, kazaya neyin sebep olduğuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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