Shanghai İşbirliği Örgütü, uluslararası sistemin tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti

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ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü, merkezinde Birleşmiş Milletler'in (BM) yer aldığı uluslararası sistemin, modern tarihte benzeri görülmemiş çok sayıda tehdit ve zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi devam ederken, dünyada adalet, uyum ve kalkınmayı teşvik etmek üzere Perşembe günü ülkeler arasında dayanışma çağrısı yapan bir inisiyatife göre, mevcut uluslararası barış ve güvenlik mimarisi, uluslararası ilişkiler ve küresel ticaret sistemi kademeli olarak dağılıyor, ayrıca jeopolitik rekabet ve silahlanma yarışları yoğunlaşıyor.

İnisiyatif, BM Antlaşması'nın ve uluslararası hukuku yöneten evrensel kabul görmüş temel ilke ve normların baltalandığına işaret etti.

Jeopolitik rekabetin yoğunlaştığını ve tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuku ihlal edip, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini vurgulayan inisiyatif, onlarca yıl içinde inşa edilen ticari sistemlerin ve tedarik zincirlerinin zarar gördüğüne dikkat çekti.

Shanghai İşbirliği Örgütü üyeleri BM üye ülkelerine, etkin uluslararası kontrol ile genel ve tam bir silahsızlanma gerçekleştirme, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini küresel düzeyde sağlamlaştırma ve dış uzayda silahlanma yarışına karşı çıkma çağrısı yaptı.

Örgüt ayrıca ticaret, yatırım ve teknik işbirliğini kısıtlamak için iklim gündeminin bahane edilmemesi gerektiğini de vurguladı.