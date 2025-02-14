Shenzhou-20 ve 21 Astronotları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Shenzhou-20 ve 21 Astronotları Belli Oldu

Shenzhou-20 ve 21 Astronotları Belli Oldu

Çin, Shenzhou-20 ve 21 mürettebatlı görevleri için astronot listesini açıkladı.

14.02.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl fırlatılması planlanan Shenzhou-20 ve Shenzhou-21 mürettebatlı görevlerine katılacak astronotların listesi kesinleşti.

Çin'in ulusal televizyon kanalı CCTV'ye konuşan Uluslararası Uzay Federasyonu yetkilisi Yang Yuguang, "İki görev için de hem ana hem de yedek ekiplerin üyeleri sıkı ve son derece yoğun bir eğitimden geçiyor" dedi.

Yang, 6 ay sürecek yörünge görevleri sırasında mürettebatın çeşitli bilimsel deneyler yürüteceği ve önceki görevlerde olduğu gibi araç dışı faaliyetler gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Bu yıl Çin'in uzay istasyonunun faaliyetini desteklemek üzere Tianzhou-9 kargo uzay aracı da fırlatılacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-20 ve 21 Astronotları Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:21:13. #1.13#
SON DAKİKA: Shenzhou-20 ve 21 Astronotları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.