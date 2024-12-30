Şi Cinping'den Güney Kore Uçak Kazasına Başsağlığı - Son Dakika
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Şi Cinping'den Güney Kore Uçak Kazasına Başsağlığı

Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

30.12.2024 08:46
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de 179 kişinin ölümüne sebep olan uçak kazası dolayısıyla başsağlığı diledi.

Şi, devlet başkanlığına vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok'a yolladığı mesajında, çok sayıda insanın kaybına neden olan kazayı öğrendiğinde şok yaşadığını belirtti.

Çin hükümeti ve halkı adına, yaşamını yitirenler için derin üzüntülerini ifade eden Şi, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping'den Güney Kore Uçak Kazasına Başsağlığı - Son Dakika

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