Şi Cinping'den Güney Kore Uçak Kazasına Başsağlığı

Güncel

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de 179 kişinin ölümüne sebep olan uçak kazası dolayısıyla başsağlığı diledi.

Şi, devlet başkanlığına vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok'a yolladığı mesajında, çok sayıda insanın kaybına neden olan kazayı öğrendiğinde şok yaşadığını belirtti.

Çin hükümeti ve halkı adına, yaşamını yitirenler için derin üzüntülerini ifade eden Şi, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.