Şi Cinping'den Myanmar'a Taziye Mesajı - Son Dakika
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Şi Cinping'den Myanmar'a Taziye Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi, Myanmar'daki depremler için taziye mesajı gönderdi ve yardım vaadinde bulundu.

29.03.2025 11:17
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Myanmar'da dün meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için ülkedeki askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing'e taziye mesajı gönderdi.

Şi, mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ve afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin ve Myanmar halklarının kardeşlik bağıyla birbirine bağlı, üzüntüyü ve sevinci paylaşan bir topluluk olduğunu belirten Şi, Myanmarlıların afetin üstesinden gelerek yurtlarını en erken sürede yeniden inşa etmelerine destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Myanmar hükümeti ve halkının zorlukların üstesinden geleceğine ve evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğine inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in Myanmar'daki Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun depremin ardından acil durum mekanizmasını derhal devreye soktuğu ve depremden etkilenen Çin kuruluşları, şirketleri ve vatandaşlarına destek için harekete geçtiği bildirildi.

Depremler Çin'de de hissedildi

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilen depremler nedeniyle şimdiye dek Myanmar'da 1002, Tayland'da 6 kişi hayatını kaybederken Çin'de can kaybı bildirilmedi.

Depremler Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan ve sınıra yakın konumdaki Sıçuan eyaletlerinde hissedilirken, sınırdaki Ruili şehrinde bazı evlerde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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