Şi Cinping'den Taziye Mesajları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için İngiltere Kralı 3. Charles, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'ye taziye mesajları gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre Devlet Başkanı Şi, mesajlarda, ağır can kaybına yol açan uçak kazasını öğrendiklerinde derin üzüntü duyduklarını belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına yakınlarını kaybedenlerin ailelere başsağlığı, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çin Başbakanı Li Çiang da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Hindistan Başbakanı Modi'ye gönderdiği mesajlarda başsağlığı dileğinde bulundu.

Hindistan'daki uçak kazası

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Öte yandan uçağın düşme nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.