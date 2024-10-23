Şi Cinping Laos'un Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şi Cinping Laos'un Devlet Başkanı ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi, Laos'la stratejik işbirliğini derinleştirerek dostluk vurgusu yaptı.

23.10.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un Devlet Başkanı ve ülkeyi tek parti olarak yöneten Laos Halkın Devrimci Partisinin Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çin lideri, Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi için geldiği başkent Kazan'da ikili temaslarda bulunuyor.

Şi, Laoslu mevkidaşıyla görüşmesinde, Çin ve Laos'un liderleri olarak geçen yıl yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirmek üzere mutabakata vardıklarını ve aradan geçen zamanda ekonomi, ticaret, yatırım ve bağlantılılık alanlarında verimli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

"İki sosyalist ve kardeş ülke" olarak Çin-Laos ilişkilerinin Çin'in komşuluk diplomasisinde özel yeri olduğunu, "ortak geleceği paylaşan topluluk" oluşturma çabalarında öncelikli olduğunu vurgulayan Şi, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin daima Laos'un güvenilir dostu ve ortağı olacaktır." dedi.

Şi, iki ülkenin Çin-Laos Demiryolu'nu tahkim etmesi ve genişletmesi, Çin-Laos Ekonomik Koridoru'nun inşasını ilerleterek "Kuşak ve Yol" işbirliği için model haline getirmesini dilediklerini belirterek iki tarafın ayrıca çok taraflı platformlarda işbirliği ve koordinasyonu artırarak sayıca çok olan gelişmekte olan ülkeler için uluslararası eşitlik ve adaletin yerine getirilmesine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Çin tarafının açıklamasına göre, Devlet Başkanı Sisoulith ise Laos-Çin ilişkilerinin "tarihin en iyi düzeyinde" olduğunu, ikili işbirliğinin kapsamının ve derinliğinin giderek arttığını ifade etti.

Laos hükümeti ve partinin "tek Çin" politikasına bağlı olduğuna, Çin'in temel çıkarlarını savunmasını desteklediğine işaret eden Sisoulith, "Çin'in Tayvan, Hong Kong, Sincan ve diğer meselelerdeki meşru pozisyonlarını destekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Laos, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping Laos'un Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:21:01. #1.12#
SON DAKİKA: Şi Cinping Laos'un Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.