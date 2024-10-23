Şi Cinping Laos'un Devlet Başkanı ile Görüştü

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un Devlet Başkanı ve ülkeyi tek parti olarak yöneten Laos Halkın Devrimci Partisinin Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çin lideri, Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi için geldiği başkent Kazan'da ikili temaslarda bulunuyor.

Şi, Laoslu mevkidaşıyla görüşmesinde, Çin ve Laos'un liderleri olarak geçen yıl yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirmek üzere mutabakata vardıklarını ve aradan geçen zamanda ekonomi, ticaret, yatırım ve bağlantılılık alanlarında verimli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

"İki sosyalist ve kardeş ülke" olarak Çin-Laos ilişkilerinin Çin'in komşuluk diplomasisinde özel yeri olduğunu, "ortak geleceği paylaşan topluluk" oluşturma çabalarında öncelikli olduğunu vurgulayan Şi, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin daima Laos'un güvenilir dostu ve ortağı olacaktır." dedi.

Şi, iki ülkenin Çin-Laos Demiryolu'nu tahkim etmesi ve genişletmesi, Çin-Laos Ekonomik Koridoru'nun inşasını ilerleterek "Kuşak ve Yol" işbirliği için model haline getirmesini dilediklerini belirterek iki tarafın ayrıca çok taraflı platformlarda işbirliği ve koordinasyonu artırarak sayıca çok olan gelişmekte olan ülkeler için uluslararası eşitlik ve adaletin yerine getirilmesine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Çin tarafının açıklamasına göre, Devlet Başkanı Sisoulith ise Laos-Çin ilişkilerinin "tarihin en iyi düzeyinde" olduğunu, ikili işbirliğinin kapsamının ve derinliğinin giderek arttığını ifade etti.

Laos hükümeti ve partinin "tek Çin" politikasına bağlı olduğuna, Çin'in temel çıkarlarını savunmasını desteklediğine işaret eden Sisoulith, "Çin'in Tayvan, Hong Kong, Sincan ve diğer meselelerdeki meşru pozisyonlarını destekliyoruz." diye konuştu.