Şi Cinping, Lee Jae-myung'u Tebrik Etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de 3 Haziran'daki genel seçimleri kazanarak Güney Kore'de Devlet Başkanı seçilen Lee Jae-myung'u tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi mesajında, Çin ve Güney Kore'nin komşu ve işbirliği ortağı ülkeler olduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 33 yılda tarafların ideoloji ve sosyal sistemlerindeki farklılıkları aşarak ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini sürdürdüğünü, bunun iki ülke halklarının gönencinin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha da katkı sağladığını vurguladı.

Dünyanın yüzyılda bir görülen bir dönüşümden geçtiği dönemde uluslararası ve bölgesel durumda belirsizlerin artmakta olduğuna dikkati çeken Şi, "Çin, bölgenin ve dünyanın önemli bir ülkesi olan Güney Kore ile diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki özgün niyete bağlı kalıp, ilişkilerin dostane iyi komşuluk, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı doğrultusunu koruyarak stratejik işbirliği ortaklığının sürekli gelişimini teşvik etmeye ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkı yönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazanmıştı. Devlet Başkanı seçilen Lee, bugün mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.