Şi Cinping'ten Nitelikli Kalkınma Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, nitelikli kalkınmanın sağlanması adına ülkede birleşik ulusal pazarın oluşturulması ve denizcilik ekonomisinin geliştirilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Xinhua ajansının haberine göre Şi, Çin Komünist Partisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünde, Mali ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu toplantısında konuştu.

Şi, ülkede birleşik ulusal pazarın oluşturulmasının nitelikli kalkınmanın sağlanması açısından önemine işaret ederek, bu hususta koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu.

Çin'in modernleşmesinin ilerletilebilmesi için denizcilik ekonomisinin yüksek kalitede olması gerektiğini belirten Şi, bunun için inovasyon ve insan ile deniz arasındaki uyumun yakalanmasına daha fazla odaklanılmasının şart olduğunu vurguladı.

Şi, dün Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro toplantısında yaptığı konuşmada, partide reformun gerekli olduğunu söylemiş, yolsuzlukla mücadele konusunda güç dengelerinin iyi denetlenmesi, disiplin ve hukuk ihlallerine karşı kararlı adımlar atılması çağrısı yapmıştı.