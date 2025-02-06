Şi Cinping ve Brunei Sultanı Görüştü

Güncel

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Brunei Darusselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi ile Hassanal Bolkiah Pekin'de görüştü.

Görüşmede Şi, Çin ile Brunei Darusselam arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden geçen 30 yılda iki ülkenin siyasi güveni derinleştirdiğini, kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirdiğini ve işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Çin'in daha fazla şirketini Brunei Darusselam'a yatırım yapmaya teşvik edeceğini, ülkenin dijital ekonomi, yapay zeka ve yeni endüstrilerdeki gelişimine katkı sağlayacağını belirten Şi, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Brunei Darusselam'ın ulusal kalkınma planı Wawasan 2035 arasında daha fazla sinerji sağlanması çağrısında bulundu.

Şi, Çin'in iki ülkenin hibrit pirinç üretimi üzerine ortak araştırma yürütmesini desteklediğini, Guangşi-Brunei Ekonomik Koridoru ile Hengyi Petrokimya Projesi'ni de ilerletmeyi istediğini söyledi.

Konuk lider Hassanal Bolkiah da Brunei Darusselam'ın ekonomisini çeşitlendirme stratejisine katkısından dolayı Çin'e teşekkür ederek ekonomik ve ticari işbirliğini daha fazla geliştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin "ortak geleceği paylaşan Çin-Brunei topluluğu" yönünde derinleştirilmesine yönelik ortak açıklama yayımlandı.

Liderler, Kuşak ve Yol Girişimi, yargı, ekonomi, ticaret ve medya alanlarında işbirliği protokolleri imzaladı.