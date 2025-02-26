Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Ertelendi - Son Dakika
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Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Ertelendi

TBMM'de eleştirilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri haftaya ertelendi.

26.02.2025 19:45
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşmelerine başlanması beklenen ve kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ile ifade özgürlüğü konusunda ciddi kısıtlamalara, keyfi uygulamalara yol açacağı gerekçesiyle muhalefet partileri tarafından eleştirilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri haftaya ertelendi. Teklifteki eleştirilere neden olan bazı maddelerin geri çekilerek yeniden ele alınabileceği belirtiliyor. TBMM Genel Kurulu yarın çalışmayacak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, grup başkanvekillerinin katıldığı TBMM Danışma Kurulu toplantısında, muhalefet partileri, TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ndeki Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Danışma Kurulunda muhalefet partileri ile iktidar partisi kanun teklifinin görüşmelerinin haftaya ertelenmesi konusunda uzlaştı.

Muhalefet partileri Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nde özelikle Siber Güvenlik Başkanlığının denetim yetkisinin keyfi uygulamalara yol açacağına yönelik endişelerini ifade ediyor. Bu kapsamda, yargı kararı olmadan "elektronik ortamdaki verinin, belgelerin, elektronik altyapının, cihaz, sistem, yazılım ve donanımlarının incelenmesi, bunlardan kopya, dijital suret veya örnek alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi" konularında denetim yetkisinin kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye atacağı ifade ediliyor. Ayrıca, teklifin kanunlaşması durumunda özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğüne aykırı uygulamalara da yol açacağına işaret ediliyor.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü çalışmalarını tamamladıktan sonra yarın çalışmaması ve birleşimin 4 Mart Salı günü yapılması kararı alındı.

Kaynak: ANKA

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