Siber Suç Operasyonlarında 118 Tutuklama

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 19- 27 Mart arasında siber suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda yakalanan 237 şüpheliden 118'inin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamada, 19-27 Mart arasında emniyet ve jandarma tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları sonucu Ankara, İstanbul, Adana ve Bursa'nın da arasında bulunduğu 27 ilde "siber suç ve suçlulara" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konulduğunu ve şüpheli 237 kişinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, haklarında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden 118'inin tutuklandığını, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.