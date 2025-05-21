Siber Suç Operasyonunda 334 Gözaltı - Son Dakika
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Siber Suç Operasyonunda 334 Gözaltı

21.05.2025 15:38
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25 ilde düzenlenen operasyonda 334 şüpheli yakalandı, 170'i tutuklandı, 86'sı adli kontrol altında.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 il merkezli siber suç operasyonlarında "Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk istismarı ve hırsızlık" suçlarına karıştığı belirlenen 334 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 170 kişinin tutuklandığını, 86'sına adli kontrol kararı uygulandığını ve diğerlerinin işlenlerinni devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"25 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık' suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımız sonrası; 334 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 170'i tutuklandı; 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'Yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu vaadiyle' dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere toplam 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Teknoloji, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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