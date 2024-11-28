Sibirya Kurtlarıyla Kızak Turları

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Rusya'nın en soğuk bölgesi Sibirya'yla özdeşleşmiş, "husky" olarak da adlandırılan Sibirya kurtları, karda kızaklarla turistleri gezdiriyor.

Batı Sibirya'da Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde yer alan Surgut şehrindeki Sibirya kurtlarından, ülkenin pek çok bölgesinde olduğu gibi sadece geyik çobanlığı ve taşıma işleri için değil, turistik gezi turları için de yararlanılıyor.

Sibirya'nın kuzeydoğusunda Çukçiler tarafından çok eski zamanlardan bu yana yetiştirilen; yakacak odun ve et taşımak için kızak çekiciliğinde kullanılan can dostları, etkileyici görünüme sahip.

Buz mavisi gözleriyle dikkati çeken bu köpekler, ürkütücü gibi görünse de sevgi dolu, cana yakın bir ırk olmalarıyla biliniyor.

Mükemmel zihinsel yeteneklere sahip bu köpekler, yoğun fiziksel aktiviteye ve uzun yürüyüşlere ihtiyaç duyuyor.

Son yıllarda Sibirya'da bölgenin tanıtımı için kızak çeken bu hayvanlarla kışın gezi turları düzenleniyor.

Yurga Husky Merkezi Müdürü Nadejda Lebedeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana Sibirya kurdu bakıcılığı yaptıklarını belirtti.

Bu işe bir köpekle başladıklarını ve nihayetinde bir merkeze dönüştüklerini anlatan Lebedeva, bu ölçekte Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde tek olduklarını ifade etti.

Sibirya kurtlarıyla kızak kullanımı da öğretiliyor

Köpeklerle turistlere yönelik kızak turları düzenlediklerini söyleyen Lebedeva, köpeklerin, küçük turistik turların yanı sıra 120 kilometreyi aşan donmuş Obi Nehri boyunca kızak çekiciliğinde kullanıldığını dile getirdi.

Kızak yapılacak rotaları isteğe göre belirlediklerini kaydeden Lebedeva, kendilerine başvuranlara kızakları köpeklerle nasıl yöneteceklerini de öğrettiklerini söyledi.

Bu turlara katılanların heyecan verici ve unutulmaz anlar yaşadığını vurgulayan Lebedeva, "Eksi 30 derecede donmuş devasa Obi Nehri üzerinde giderken köpeklere ne kadar bağlı olduğumuzu, onların da bize ne kadar bağlı olduğunu anlıyorsunuz. Bu ortakyaşarlık, o anda çok belirleyici bir rol oynuyor ve kişi ile köpek arasında farklı bir bağlantı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Özel vücut yapıları sayesinde soğukta üşümüyorlar

Kuzeyli Sibirya kurtlarının özel vücut yapısına sahip olduğuna dikkati çeken Lebedeva, bu köpeklerin patilerinin, özel damar sistemleri sayesinde daima sıcak olduğunu anlattı. Lebedeva, "Onların patileri diğer köpek türleri gibi üşümez hatta kulaklarının içinde bile kürk altı tüyler vardır. Yani eksi 40 dereceye kadar dışarıda rahatça yaşayabilirler. Bizim burada kulübelerimiz var, sadece eksi 40'ın altında sıcaklık olduğunda buraya giriyorlar. Eksi 40 dereceye kadarki hava koşullarında, dışarıda karın üzerinde uyuyorlar." dedi.

Bazı Sibirya kurtlarının, birkaç nesildir evlerin içinde yaşadığı için kar üzerinde kızak çekenlerden farklılaştığına işaret eden Lebedeva, bu türlerin koşmayı artık sevmediğini ve evde hayat geçirmeyi sevdiğini dile getirdi.

Lebedeva, "Ancak çoğunlukla bu köpekler, ortaya çıktıkları yerlerdeki gibi hala çalışan kızak köpekleridir. Onların harekete ihtiyaçları var, kara ihtiyaçları var, dona ve maceraya ihtiyaçları var." diye konuştu.

Ayrıca Lebedeva, Sibirya koşullarında teknik araçların donduğu dönemlerde şiddetli soğukların üstesinden gelen bu köpeklerin insanlara yardım edebildiğine dikkati çekti.

"Kızak çeken her köpeğin kendi görevi var"

Aynı anda 12 köpeğin birlikte kızak çekebildiğini kaydeden Lebedeva, bu köpeklerin her birinin ismini, karakterini, nasıl ve ne zaman doğduğunu bildiğini söyledi.

Kızak çekme esnasında her bir köpeğin görevinin olduğunu belirten Lebedeva, "En önde liderleri durur. Ardından 'oyuncular' sırada olur. Çoğunluk, 'çalışanlar'dır. Sonra da 'tekerler', yani kızağa yakın olanlar. Her köpeğin kendi rolü var. Bu nedenle yalnızca karakterini bilmekle kalmıyoruz, köpeğin hangi rolü en iyi şekilde yerine getirebileceğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.