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Sıcak Hava Dalgası Başlıyor

Sıcak Hava Dalgası Başlıyor
25.07.2025 15:40
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Meteoroloji, 27 Temmuz'dan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını açıkladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren daha da etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 30 Temmuz Çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalması bekleniyor. 27 Temmuz ile 02 Ağustos arasında hava sıcaklıklarının Ankara'da 40, İstanbul'da 35, Çankırı'da 42, İzmir, Konya, Sivas, Edirne'de 40, Bursa'da 39, Aydın, Malatya'da 43, Muğla'da 41, Antalya, Adana'da 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 derece olması bekleniyor. Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

EN SICAK YER KURTALAN OLDU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında Siirt'in Kurtalan ilçesi, 49,1 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu. Kurtalan'ı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi 48,8 ve Şırnak'ın Cizre ilçesi 48,8 ile takip etti.

Kaynak: DHA

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