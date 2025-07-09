Sıcak Havada Serinleme Arayışı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Sakarya ve Kocaeli'de yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlar ile plajları tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Sakarya'da en yüksek hava sıcaklığı 38 derece kaydedildi.

Sıcak havadan bunalanlar, park ve gölgelik alanlarda serinledi.

Güneşten korunmak isteyen bazı kişiler şemsiye ve şapkayla gezerken, bazıları ise çeşme başlarında yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havadan etkilenen kuşlar da susuzluklarını gidermek için gar meydanındaki havuzdan su içti.

Kocaeli'deki plajlarda yoğunluk oluştu

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Kocaeli'de serinlemek isteyenler, mavi bayraklı plajlara yöneldi.

Sıcaktan bunalanlar, İzmit Körfezi'ndeki mavi bayraklı Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço, Kovanağzı ve Seyrek plajlarına ilgi gösterdi.

Sahillerde bazı kişiler denize girerken, bazıları da şemsiye gölgesinde güneşten korunmayı tercih etti.

Plaja gelenlerden Coşkun Kara, AA muhabirine, havanın sıcak olması nedeniyle ailecek Ereğli Kumyalı Plajı'na geldiklerini belirterek, burada denizin ve güneşin tadını çıkardıklarını söyledi.

Şaban Sangül de Altınkemer Plajı'nda hissedilen sıcaklığın 40'tan yüksek olduğunu aktararak, "Serinlemek için her dakika denize giriyorum. Saat 09.00'da plaja geliyorum, 14.00'e kadar yüzüyorum. Serinlemenin en güzel yolu, denize girmek. Hem spor yapıyorum hem de güzel vakit geçiriyorum." diye konuştu.