Sıcak Havayı Görenler Sahile Akın Etti

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Sıcak havayı gören sahile koştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklarının artış göstermesinin ardından vatandaşlar sahile koştu.

Zonguldak'ta sıcak havayı gören vatandaşlar sahillere ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sıcak havadan korumak için gölgelik alanları tercih etti. Hava sıcakları 27 derecelere kadar yükseldi. Hasan Durdu, "Havanın sıcak olması her zaman daha iyi. Hiç kimsenin olmadığı yağmurlu havalarda daha mı iyi oluyor? Böyle havalar daha güzel. Yaz geldi tabi ki. Hava 30 derece bunaltıcı değil" dedi.