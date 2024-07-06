Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

Kilis'te hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor. Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseldiği Kilis'te kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Gençler, hem yüzmeyi öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyor.

06.07.2024 23:23
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Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

KİLİS - Kilis'te hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseldiği Kilis'te kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde sıcaktan bunalan gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı havuzlarda yüzerek serinliyor. Gençler bir yandan yüzmeyi öğrenirken bir yandan da serinlemeye çalışarak, havuzun tadını çıkarıyorlar.

Hava sıcaklıklarının etkisini göstermesiyle birlikte serinlemek için gelen gençlere yüzmeyi öğreterek güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Fatih Şahin, "38 ile 40 dereceyi bulan sıcak havalarda havuza gelen öğrencilerle birlikte güzel zaman geçirerek, hem yüzmeyi öğretiyoruz hem de çok güzel havada serinliyoruz. Bir günde yaklaşık olarak bin öğrenciye burada yüzme dersi veriyoruz. Her seans da 100 öğrenci alıyoruz ve 25 öğrenciye bir antrenör ve cankurtaran ile görevlendiriyoruz. Düzenli olarak havuzun temizliği her gün yapılıyor. Yarı olimpik yüzme havuzunda 16 hafta eğitim alan öğrenci yüzmeyi öğreniyor. Eğitim bittikten hemen sonra ise yetenekli öğrencileri performans gruplarına dahil ederek lisanlı spor yapıyoruz" dedi.

Sıcaktan bunaldığı için yüzmeye geldiğini ve havuzu .ok beğendiğini söyleyen Arda Özdemir, " Havalar çok sıcak evde çok sıkılıyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı havuzların çok temiz olduğunu bildiğim için derslere biraz ara vererek buraya serinlemeye geldim. Burada hem yüzmeyi öğreniyorum hem de güzel vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik, Kilis, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor - Son Dakika

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