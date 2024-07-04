Güncel

(KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)Sıcaktan bunalan vatandaş hem kendini hem kuşları böyle serinletiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalan bir vatandaş eline aldığı hortum ile hem doğadaki yaban kuşları, hem de kendisini serinletti.

Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde yaşayan esnaf Mehmet Yalçın, sıcaktan bunalınca eline aldığı hortum ile serinlemeye çalıştı. Doğadaki yaban kumru ve serçeleri de sulayan Yalçın, çevreye hayvanlar için yem ve su bırakılmasını istedi. Minik birikintilerinde su içip serinleyen kuşların görüntüsü kameraya yansıdı.

Yalçın, "Kahramanmaraş'ta havalar çok sıcak ve sıcak havalar ile mücadele ediyoruz. Bir nebzede olsa bizler kendimizi serinletmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı noktalara su bırakıyoruz. Biz sıcak havaya dayanamıyoruz onlar da dayanamıyordur" dedi.