Şiddete Farkındalık Konferansı - Son Dakika
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Şiddete Farkındalık Konferansı

Şiddete Farkındalık Konferansı

AHBVÜ'de düzenlenen konferansta, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ele alındı.

18.11.2024 16:48
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) öğrenci toplulukları tarafından, her türlü ihmal istismar ve şiddete farkındalık oluşturmak için "İhmal, İstismar, Şiddet Konferansı" düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Günindi Ersöz, üniversitenin Psikoloji, İletişim, Türk Akademik Hukuk ve Sosyoloji topluluklarınca, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin genellikle çevresindeki tanıdık kişilerce gerçekleştirildiğini söyledi.

Silahlı çatışmalarda en çok kadın ve çocukların öldüğünü, tecavüzlere maruz kaldığını anlatan Ersöz, şunları kaydetti:

"Kadınlar gözden çıkarılıyor ama çocuklar ne olacak, onlar da mağdur. Şiddet, ailede öğrenilen ve silsile halinde giden bir şey. Şiddet gelecek nesillere sirayet ediyor. Sadece kadın değil kadın, çocuk, toplum ve toplumun geleceği de bu şiddetten etkileniyor. Şiddet ortamında büyüyen çocuklar şiddete eğilimli oluyor. Şiddet aileden, medyadan ya da başka araçlardan öğreniliyor, ilerleyen zamanlarda artık o sorun olarak algılanmıyor ve sıradanlaşıyor. Şiddet hiçbir zaman bir çözüm yolu değil."

Konferansa, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şiddete Farkındalık Konferansı - Son Dakika

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