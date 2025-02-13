Sierra Leone'de Darbe Girişimine Ceza - Son Dakika
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Sierra Leone'de Darbe Girişimine Ceza

Sierra Leone'de 26 Kasım 2023 darbe girişiminde 6 askere 50 yıl hapis cezası verildi.

13.02.2025 21:18
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Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, 26 Kasım 2023'teki darbe girişimine ilişkin davada yargılanan 6 asker, 50'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede, 26 Kasım 2023'teki darbe girişimine ilişkin soruşturma ve yargılama sürecine yeniden başlandı.

Dava kapsamında askeri mahkeme, 6 askere "vatana ihanet" suçlamasından 50'şer yıl hapis cezası verdi.

Davada, "baş şüpheli" olarak nitelendirilen ve şu an Nijerya'da ikamet eden eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma hakkında henüz bir karar verilmedi.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, olaylar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 asker ve bir polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, kışla ile hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu bildirmişti.

Darbe girişimine ilişkin, aralarında asker ve polislerin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan aralarında eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12'si "vatana ihanet"le suçlanmıştı.

Koroma, Sierra Leone'deki Yüksek Mahkemenin tedavi için yurt dışına çıkmasına izin vermesinin ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sierra Leone'de Darbe Girişimine Ceza - Son Dakika

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