Şifalı Bitkilerin Frekansını Ölçüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şifalı Bitkilerin Frekansını Ölçüyor

Geniş Video İzle

Emekli astsubay Mustafa Uludağ, Türkiye genelinde şifalı bitkilerin frekanslarını ölçüyor.

01.04.2025 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Frekanslarını ölçerek şifalı bitkileri araştırıyor, kayıt altına alıyor

Subay emeklisi Mustafa Uludağ:

"Şimdiye kadar bin bitkinin frekansını ölçtüm, hedefim 8 bin bitki"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta emekli astsubay, doğada şifalı bitkileri araştırıp frekanslarını ölçerek tek tek kayıt altına alarak geleceğe taşımaya çalışıyor.

Kentte yaşayan emekli jandarma astsubayı Mustafa Uludağ, Türkiye'nin dört bir yanındaki dağları gezerek şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yapıyor. Çocukluğundan merak saldığı atalarından gelen bilgileri modern yöntemlerle geliştiren Uludağ, bitkilerin frekanslarını ölçerek şifa potansiyellerini inceliyor. Her bölgenin kendine has bitkilerini kayıt altına alan Uludağ, bu bilgileri gelecek nesillere aktarmak için bir arşiv oluşturuyor.

Astsubay emeklisi Mustafa Uludağ, "Anadolu'nun kadim şifacılarından öğrendiklerimi not alıyorum. Çobanlardan köy hekimlerine kadar birçok kişiden bilgi topladım. Şimdiye kadar bin bitkinin frekansını ölçtüm, hedefim 8 bin bitki. Üniversitelerden akademisyenlerin destek verdiği çalışmalarımı bir kitap haline getirmeye hazırlanıyorum" dedi.

Şifalı bitkilerin korunması gerektiğine değinen Uludağ, "Bitkilerin bir dalını alırım, diğerine dokunmam. Köklerini söküp bitkinin soyunu tüketmem. Doğa bana lazımsa, ben de ona saygı göstermeliyim. Bu hassasiyetiyle hem bitkileri hem de ekosistemi koruyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Uludağ, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Uludağ, Sağlık, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şifalı Bitkilerin Frekansını Ölçüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Türk baba ve oğlu İsveç’te “kahraman“ ilan edildi Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi
Berkay’dan Volkan Konak’a yürek yakan veda Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı
Volkan Konak’ın cenazesinde gerginlik Polis barikatı yıkıldı Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
’Kuzey’in oğlu’na veda Eşinin feryadı yürekleri dağladı 'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak’ın nasihatını tutacağım, Karadeniz’e gideceğim Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

13:26 İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı
13:10 Volkan Konak’ın cenazesinde gerginlik Polis barikatı yıkıldı Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
12:33 ’Kuzey’in oğlu’na veda Eşinin feryadı yürekleri dağladı 'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
11:46 Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak’ın nasihatını tutacağım, Karadeniz’e gideceğim Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim
09:53 İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
21:19 ABD Konsolosluğu’nun önünde kendini yakmaya çalıştı ABD Konsolosluğu'nun önünde kendini yakmaya çalıştı
19:24 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
16:39 Berkay’dan Volkan Konak’a yürek yakan veda Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda
16:31 Türk baba ve oğlu İsveç’te “kahraman“ ilan edildi Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi
16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 13:43:58. #7.12#
SON DAKİKA: Şifalı Bitkilerin Frekansını Ölçüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement