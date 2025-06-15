Şifalı Musurcuk Suyu İlgi Görüyor - Son Dakika
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Şifalı Musurcuk Suyu İlgi Görüyor

Şifalı Musurcuk Suyu İlgi Görüyor
15.06.2025 12:10
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Havza'daki Musurcuk suyu, böbrek rahatsızlıkları için rağbet görüyor ve hastalar tarafından talep ediliyor.

Samsun'un Havza ilçesinde böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği için şifalı olduğuna inanılan su ilgi görüyor.

Doğançayır Mahallesinde bulunan ve mahallenin eski ismi ile anılan Musurcuk suyunun böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor.

Su almak için kırsal mahalleye gelen Sema Şimşek yakınlarına göndermek için su aldığını ifade ederek, "Bu suyun böbrek hastalıklarına ve taş düşürmeye yaradığını duyan eşimiz dostumuz bizleri arayıp su istiyorlar. Biz de hasta olanlara şifa olsun diye paketleyip kargo ile gönderiyoruz." dedi.

Şimşek, daha önceden ülkenin pek çok yerine su gönderdiğini, bu suları ise Ankara'ya göndereceğini belirterek, "Şuan kardeşim de böbrek rahatsızı ve bu suları bir kısmını da Amasya'ya götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Arif Avcı ise her gün mahalleye birkaç arabanın geldiğini ve su aldıklarını ifade ederek, "Genellikle Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum başta olmak üzere bir çok yerden su almak için geliyorlar. Bazen de tanışlarımız bizleri arıyor ve su istiyor. Bizlerde bu suyu çay ve yemek yapmakta her gün kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Böbrek, samsun, Güncel, Sağlık, Yaşam, Havza, Son Dakika

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