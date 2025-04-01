Sigarayı Bırakan Çiftçi Sağlığına Kavuştu

Van'ın Özalp ilçesinde çiftçilik yapan 64 yaşındaki Orhan Pişkin, 20 yıl kullandığı sigaradan ailesinin desteğiyle 4 yıl önce kurtuldu.

Kırsal Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan, yıllarca günde 2 paket sigara içen 6 çocuk babası Pişkin, sigara kullanımına bağlı olarak sindirim ve solunumda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uyuma ve yürüme güçlüğü çekti.

Ailesinin desteğiyle 4 yıl önce sigarayı bırakmayı başaran Pişkin, bu sayede hem rahatsızlıklarından kurtuldu hem de ekonomik açıdan rahatladı.

Sigara içtiği yılların pişmanlığını yaşayan Pişkin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine gelerek düzenli kontrollerini yaptırıyor.

"Sigara içtiğim zamanlar toplum içine giremiyordum"

Pişkin, AA muhabirine, sigaradan 20 yıl sonra kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Daha önce rahat nefes alamıyordum. Hızlı adım atamıyor, yürürken nefes nefese kalıyordum. Hareketlerim kısıtlıydı. Sigaranın zararlarını, bıraktıktan sonra daha iyi anladım." dedi.

Sigarayı bırakma kararında ailesinin etkili olduğunu belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Sigarayı 4 yıl önce bıraktım. Sağlığım yerinde. Sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Sigaraya verecekleri parayı ailelerine harcasınlar. Çocuklarına üst baş, ayakkabı alsınlar. Ben öyle yaptım. Günde en az 80 lira sigaraya vereceklerine evlerinin ihtiyacını karşılasınlar. Sigara içtiğim zamanlar toplum içine giremiyordum. Sigara kokusundan dolayı sanki benden nefret ediyorlardı. Bir yere gittiğimde, ailemle oturduğumda bu düşüncelere kapılıyordum. Sigarayı bıraktığım için memnunum. Bıraktıktan sonra daha rahat nefes almaya, hareket etmeye ve hızlı yürümeye başladım. Sağlık kontrollerimi aksatmıyorum."

"Sigara birçok ölümcül hastalığa neden oluyor"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Mermit ise isteyenlere sigara bırakma polikliniğinde hizmet verdiklerini dile getirdi.

Sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl binlerce insanın yaşamını yitirdiğini anlatan Mermit, şöyle konuştu:

"Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok ölümcül hastalığa neden oluyor. Sigara içenlere bir an önce bu bağımlılıktan kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Sigara bırakma tedavisine başlayanların düzenli takibi, başarı oranını önemli ölçüde etkiliyor. Vatandaşların sigarayı bırakma mücadelelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Sigarayı bırakma süreci, kişinin bağımlılık düzeyi ve motivasyonuna göre değişebiliyor ancak uzman desteğiyle bu süreç çok daha kolay yönetilebilir."

Mermit, polikliniğe başvuranların ilk basamakta sigara alışkanlığını değerlendirdiklerini belirterek, "Önce nikotin bağımlılık anketleri, karbonmonoksit ölçüm testleri yapılır. Ardından kişiye özel sigara bırakma planı oluşturulur, ilaçlı ya da ilaçsız tedavi yöntemlerine başlanır. Hastalardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu sayede sigarayı bırakan ve azaltan çok sayıda hastalarımız var." ifadelerini kullandı.