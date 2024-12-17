Sıhke Göleti Kısmen Dondu

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Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu

VAN - Van'da bir süredir etkili olan aşırı soğuklar, Sıhke Göleti'nin yüzeyinin kısmen donmasına neden oldu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durmasıyla birlikte etkili olan soğuk hava birçok dere, gölet ve barajın donmasına neden oldu. Gece eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Van- Özalp karayolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu. Bölgeden geçen bazı vatandaşlar ise buz üzerinde yürüyerek buzun kalınlığını kontrol etti.