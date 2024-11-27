Şiir Okuma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Şiir Okuma Eğitimi Verildi

Çorum'da Turhan Candan, öğretmenlere 'Şiir okuma ve ezberleme teknikleri' eğitimi verdi.

27.11.2024 10:46
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Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri dergisi genel yayın yönetmeni Turhan Candan'ın öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" konulu eğitim verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Candan, Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında düzenlenen Edebiyat Akademisi etkinliğinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki etkinlikte Candan, öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" eğitimi verdi.

Şiirin gücünü, edebiyatın eğitimdeki yerini ve şiir okuma ile ezberleme tekniklerini anlatan Candan, "Şiir, sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda insanın iç dünyasını anlama ve ifade etme aracıdır. Öğretmenlerimizin şiirle iç içe olması, öğrencilerimize daha etkili bir eğitim vermelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilere daha iyi eğitim sunmak amacıyla bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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