Şiir ve Müzik İçin Buluşma: Selçuk Yöntem

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"Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı" projesi, 21 Kasım'da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment'ın üstlendiği proje, Londra'da gerçekleştirdiği dünya prömiyeri sonrası 21 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) dinleyicisi ile buluşacak.

Nazım Hikmet, Özdemir Asaf, Ümit Yaşar Oğuzcan ve birçok şairin eserlerini özgün caz besteleriyle buluşturan proje, Selçuk Yöntem'in yorumu ve quartet'in müzikalitesini bir araya getirecek.

Selçuk Yöntem'e sahnede, Viyana'da yaşayan Türk kemancı Efe Turumtay, Çek basçı Tomas Liska ve Macar perküsyoncu Andras Des eşlik edecek.

Uluslararası üne sahip Türk perdesiz gitar virtüözü Cenk Erdoğan'ın da melodilerini quartet'e taşıyacağı "Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı", sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.