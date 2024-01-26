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Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına doğada yem bırakıldı - Son Dakika
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Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına doğada yem bırakıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 400 kilogram besi yemi ve 200 kilogram yemek artığı bırakıldı. Ayrıca, Tillo, Şirvan, Pervari, Kurtalan, Eruh ve Baykan ilçe ve köylerindeki yaylalara da 2 ton 600 kilogram besi yemi ve 1500 kilogram pazar artığı bırakıldı.

Siirt\'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına doğada yem bırakıldı
26.01.2024 - 16:03,
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Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Valilikten yapılın açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Eti Bakır Maden Ocağı İşletmesi Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının yaşandığı ilçeye bağlı Maden köyünde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması ve yaban hayvanları ile insan çatışmasının önüne geçilmesi amacıyla doğaya, 400 kilogram besi yemi, 200 kilogram da yemek artığı bırakıldı.

Doğa Kuruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce merkez başta olmak üzere Tillo, Şirvan, Pervari, Kurtalan, Eruh ve Baykan ilçe ve köylerindeki yaylalara ise 2 ton 600 kilogram besi yemi (buğday, arpa, mısır) ve 1500 kilogram pazar artığı bırakıldı.

Kaynak: AA
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