Siirt'in tescilli battaniyesi için dokuma atölyesi açıldı

Güncel

Siirt'in tescilli battaniyesi, "Yerel Dokumaların Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Projesi" kapsamında açılan dokuma atölyesinde yaşatılacak.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, açılış töreninde, kentin yöresel el sanatlarının yaşatılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Siirt'in kültürel açıdan Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"12 bin yıllık köklü geçmişi, tarihsel birikimi, doğal güzellikleri, inanç turizmi ve el sanatlarıyla zengin bir medeniyet dokusuna sahiptir. Şehrimiz aynı zamanda bölgede devlet ve vatandaş kucaklaşmasının yaşandığı huzur ve kardeşlik kentidir. Bu kadim kentin sahip olduğu kültürel zenginliği korumak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Bu bilinçle, geçmişten günümüze uzanan ve büyük bir emekle ilmek ilmek dokunan, coğrafi işarete sahip geleneksel Siirt battaniyesi dokumacılığı, kentimize ayrı bir değer katarak il ekonomisine de önemli bir katma değer sağlamaktadır."

Atölyenin istihdam sağlamak ve yeni nesillere dokuma kültürünü aktarmak için büyük önem taşıdığını dile getiren Kızılkaya, programla geleneksel Siirt dokumacılığını canlandırmayı ve yeni ustalar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de GAP Bölge Kalkınma İdaresinin yüzde 90, Valiliğin yüzde 10 desteğiyle hazırlanan projenin maliyetinin 2 milyon 200 bin lira olduğunu bildirdi.

Projeyle yerel ve ulusal düzeyde Siirt battaniyesi dokumacılığını tanıtacaklarını ifade eden Tekin, ayrıca 25 kişinin istihdam edilmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Vali Kızılkaya, açılışın ardından atölyeyi gezdi, kursiyerlerle görüştü, tezgahta battaniye dokudu.