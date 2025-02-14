Siirt'te Adam Eşine Pankartla Özür Diledi - Son Dakika
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Siirt'te Adam Eşine Pankartla Özür Diledi

Siirt\'te Adam Eşine Pankartla Özür Diledi

Siirt'te Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kentin işlek bir noktasına astığı pankartla özür diledi. Pankartta, 'Seni çok seviyorum' ifadeleri yer alırken, çiftin fotoğrafı da yer aldı.

14.02.2025 12:55  Güncelleme: 12:56
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SİİRT'te Mehmet Korkmaz (30), tartıştığı eşi Ayşenur'dan kentin işlek noktasına astığı pankartla özür diledi.

Siirt'te yaşayan Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur'dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı. İlgi gören ve çiftin fotoğrafının da olduğu pankartta, 'Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum' ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, pankartın fotoğrafını çekti.

'AMACIM, NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ GÖRMELERİ'

Mehmet Korkmaz, eşini çok sevdiğini, ona yaptığı bir davranıştan dolayı özür dilemek için pankartı hazırladığını belirterek, "Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

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