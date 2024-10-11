Siirt\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan anız yangını ekiplerce söndürüldü.

Kezer Çayı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Aktaş köyü mevkisine de sıçrayan yangına müdahaleye İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'lar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı.