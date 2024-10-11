Siirt\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kezer Çayı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Aktaş köyü mevkisine de sıçrayan yangına İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'ların da desteğiyle müdahale ediliyor.