Siirt'te Elektrik Trafosu Yangını

SİİRT'te cadde üzerindeki elektrik trafosu alev alarak yandı.
Olay, öğlen saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Hazreti Fakirullah Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosu, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yeri yakınlarında çalışma yapan enerji şirketi çalışanlarının da müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
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