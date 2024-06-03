Siirt'te Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Siirt'te Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Siirt\'te Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Siirt'te oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Yasaklama, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması ve olası yasadışı eylemlerin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirildi.

03.06.2024 21:53
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Siirt'te oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma benzeri eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Haziran saat 00.01'den 09 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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