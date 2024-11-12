Siirt\'te Görüş Mesafesi Düşüyor

Siirt'te etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
???????Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 15 ile 20 metreye kadar düştü.
Siirt- Kurtalan ve Eruh çevre yolunu kullanan sürücüler dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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