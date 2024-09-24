Siirt\'te Kaçak Gümrük Operasyonu

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SİİRT'te polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplam 4 bin 80 paket gümrük kaçağı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Veysel Karani Mahallesi Kurtalan Caddesi üzerinde iki araç durduruldu. Yapılan aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilmiş 4 bin 80 paket gümrük kaçağı ele geçirildi. Olayla ilgili, M.Z.E. ve A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.