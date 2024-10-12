Siirt\'te Kaçan Sürücü Yakalandı

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SİİRT'te polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken otomobile çarpan ve motosikleti devrilen ehliyetsiz ve kasksız sürücü, yakalandı. Polisin "Neden kaçıyorsun? Sana, bize bir şey olsa ne yapacaksın?" dediği sürücü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 56 AAK 118 plakalı motosikletin, 17-18 yaşlarında olduğu öne sürülen sürücüsü, motosikletli polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takip sırasında bir otomobile çarpınca motosikleti devrilen sürücü, yakalandı. Sağlık durumu iyi olan sürücüye, polis memuru, "Neden kaçıyorsun? Sana bir şey olsa, bize bir şey olsa ne yapacaksın?" dedi. Polisin sorusuna yanıt vermeyen ehliyetsiz ve kasksız sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.