SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte gece yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 20, Şirvan'da 5, Kurtalan'da 1 ve Eruh'ta 6 olmak üzere toplam 32 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Kar Yağışı 32 Köy Yolunu Kapadı - Son Dakika
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