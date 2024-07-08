Siirt'te korkutan yangın
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana gelen anız yangını TPAO kuyularına varmadan kontrol altına alındı.
Alınan bilgiler göre, dün gece saatlerinde Kayabağlar beldesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, TPAO kuyuların yaklaşan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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