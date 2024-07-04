Siirt'te PKK/KCK'ya yardım suçundan hükümlü yakalandı

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Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'yü Siirt- Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.