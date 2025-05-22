Siirt'te Şefkatli Tilki Care

Siirt'te gördüğü tilkiyi bebek gibi sevdi
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan Mahsun Yoltay, karşılaştığı tilkiyi bebek gibi sevdi.
İlçenin Konakpınar köyünde yaşayan Mahsun Yoltay, doğada karşılaştığı tilkiye büyük bir şefkatle yaklaştı. Tilkiyi bebek gibi sevip besleyen Yoltay, bakımını üstlendiği hayvanı sağlıklı hale getirdikten sonra yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.
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