Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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