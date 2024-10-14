Siirt'te Sobaya İlgi Azalıyor - Son Dakika
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Siirt'te Sobaya İlgi Azalıyor

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Siirt'te hava soğumaya başladı, ancak doğalgazın yaygınlaşmasıyla soba kullanımı azalıyor.

14.10.2024 21:59
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Siirt'te soba kullanımı azalıyor

SİİRT - Siirt'te hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla kovalı, fırınlı ve tuğlalı çeşitleri ile sobalar satışa sunulmaya başlandı.

Vatandaşların yavaş yavaş kış hazırlıklarına başladığını ifade eden Bakırcılar Çarşısı esnafı Beşir Göz, özelikle köylerden gelen müşterilerinin sobalara ilgi gösterip fiyat sorduğunu söyledi. Doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte soba kültürünün giderek yok olmaya başlamadığını ve sobalara eski rağbet kalmadığını belirten Göz, "Özellikle kırsal kesimlerde hala soba kullanımı devam etse de, bu durumun giderek azaldı. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden işlerimiz çok yoğundu. Saat 07.00'de açıyorduk 24.00'e kadar çalışıyorduk. Ama şu anda iş yok. Geçen sene 2 bin 500 TL olan soba şu an 6 bin TL oldu. En ucuz soba ise bin 500 TL o da ancak bir sene kullanılır. 6-7 ambarımız var, eskiden dolduruyorduk. Doğal gaz Siirt'e geldiğinden ve köylülerde şehre geldiği için eskisi gibi iş kalmadı." dedi.

Siirt\'te Sobaya İlgi Azalıyor
Kaynak: İHA

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