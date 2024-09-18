Siirt'te Sosyal Hizmet Denetimleri Devam Ediyor

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Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde denetimler sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın da bulunduğu ekip, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kurumun genel durumunu yerinde inceleyen ekipler, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılması için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarını yükseltilmesi uyarısında bulundu.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik denetimlerde, birimlerin fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi alanlarda inceleme yapıldı.