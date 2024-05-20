Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt\'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde Ahmet K'nin kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Sait D. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

20.05.2024 19:13
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Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet K'nin kullandığı tarım aracı, Akdiken köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada takla atan aracın altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehmet Sait D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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